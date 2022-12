Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, trailer live action ai TGA 2022

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord è stato mostrato ai The Game Awards 2022 con un nuovo, coinvolgente trailer live action che, utilizzando attori reali, mostra le peculiarità dell'interessante tie-in in realtà virtuale che arriverà su PlayStation VR2 e Meta Quest 2 nel 2023.

Annunciato lo scorso aprile al Meta Quest Gaming Showcase, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord ci metterà nei panni di un Acchiappafantasmi impegnato appunto ad acchiappare fantasmi sempre più potenti e sfuggenti ricorrendo all'equipaggiamento che tutti conosciamo.

Nel gioco ci verrà chiesto di fondare una nuova sede dei Ghostbusters in quel di San Francisco e cimentarci da soli o in cooperativa con un massimo di tre amici con una campagna che proverà a portare nel nostro visore le atmosfere tipiche della saga cinematografica.

"Solo grazie alla realtà virtuale gli utenti potranno scoprire com'è utilizzare un fucile protonico per acciuffare degli spettri, evitare l'attacco di Mini-Puft e salvare la città", ha dichiarato Jake Zim, senior vice president della divisione virtual reality di Sony Pictures Entertainment.