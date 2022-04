Ghostbusters VR annunciato con un trailer al Meta Quest Gaming Showcase

Ghostbusters VR è il nuovo gioco dedicato agli acchiappa fantasmi, presentato con un trailer in occasione del Meta Quest Gaming Showcase di questa sera. Stando al video, si tratta di un gioco d'azione in prima persona, con la possibilità di giocare da soli o in modalità cooperativa online, in cui bisogna andare a caccia di fantasmi in giro per diversi ambienti.

Nel filmato è possibile vedere una breve sequenza in cui quattro giocatori sono impegnati nella ricerca di un fantasma. Stando al poco che è stato mostrato, sarà possibile personalizzare il proprio avatar e comunicare vocalmente con gli altri. Peccato che il video si fermi nel momento in cui gli acchiappafantasmi stanno per sparare con i loro cannoni protonici contro lo spettro.

Allo sviluppo del gioco c'è nDreams, specialisti nei titoli per visori VR, mentre l'editore è Sony Pictures Virtual Reality (SPVR). Attualmente Ghostbusters VR è stato annunciato soltanto per Meta Quest 2, ma visto l'editore non sarebbe poi così strano di vederlo anche su almeno un'altra piattaforma, ossia PlayStation VR (o VR 2).

Purtroppo Ghostbusters VR non ha ancora una data d'uscita. Non è stato indicato nemmeno l'anno in cui potremo giocarci.