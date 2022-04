Moon Knight 1x04, la recensione del nuovo episodio della serie Marvel su Disney+

Com'è come non è, Marc/Steven e Layla incrociano la strada di Arthur Harrow, l'ex avatar di Khonshu che, perduti i suoi poteri, intende risvegliare la dea Ammit e ha riunito una specie di culto di disadattati come lui. L'Enneade egizia, che ha deciso di non impicciarsi nelle faccende umane, un po' come fecero gli Eterni, non crede alle parole di Khonshu, e così i nostri decidono di prendere l'iniziativa e scovare da soli la tomba di Ammit prima che lo faccia Harrow. L'intervento del dio egizio scatena l'ira dell'Enneade, che lo imprigiona, privando Marc/Steven dei suoi poteri da Moon Knight.

A un certo punto, però, qualcosa cambia. Arthur Harrow sembrerebbe avere la meglio e lo scenario si trasforma completamente in un cliché tipico delle serie TV in cui i protagonisti potrebbero o non potrebbero avere un disturbo mentale . La prima opera che ci è venuta in mente, in questo senso, è Buffy l'ammazzavampiri, e per la precisione l'episodio 17 della sesta stagione, "Di nuovo normale": in quella circostanza, il Trio scagliava un incantesimo sulla Cacciatrice, convincendola che tutta la sua vita era stata la fantasia di una schizofrenica.

Per il resto, ci ha abbastanza stupefatto l'approccio gore di Moon Knight, che resta pur sempre una produzione Marvel Studios su Disney+ e cioè qualcosa che possono vedere anche i bambini. La serie non ha mai nascosto i suoi toni più maturi rispetto alle precedenti, ma questo quarto episodio sconfina davvero nel body horror e bisogna dire che i due registi, Aaron Moorhead e Justin Benson, se la sono giocata bene, sfruttando ombre e inquadrature per alimentare una tensione crescente che sfocia poi nella violenza dell'aggressione.

Quest'ultima, finora rilegata a ruolo di circostanza, classica donna cazzutissima ma comunque sensibile, non è ispirata a nessun personaggio a fumetti in particolare. Ve lo avevamo anticipato qualche settimana fa che non poteva essere la Layla Miller degli X-Men, e infatti è un' eroina inedita che finalmente si è ritagliata uno spazio suo.

Non ditelo a Martin Scorsese

Moon Knight, un primo piano di Oscar Isaac imbottito di psicofarmaci

Ecco, in Moon Knight 1x04 a un certo punto succede qualcosa di molto simile. Marc si risveglia in un ospedale psichiatrico; Layla è una paziente come lui e indovinate un po' chi è lo psichiatra che lo ha in cura? Ovviamente è Arthur Harrow. Steven Grant sarebbe stato solo il protagonista di una brutta serie di avventure cinematografiche in cui il nostro si è immedesimato, ma questa soluzione narrativa ha due problemi giganteschi. Il primo è che non è nulla di nuovo. Non puoi fregare gli spettatori con questo escamotage, perché loro sanno già dove stai andando a parare. Non è che all'improvviso Moon Knight può essere diventato Shutter Island, intendiamoci.

Fortunatamente Oscar Isaac, che prima gigioneggiava, nel ruolo del Marc imbottito di psicofarmaci invece giganteggia. La sua confusione è credibile, quasi straziante, e fa pensare che dai, tutto sommato alla fine questo colpo di scena può funzionare.

Moon Knight, il quarto episodio è ambientato quasi tutto in una tomba egizia

Poi sorge l'altro problema monumentale, che è quelle delle tempistiche. Questo arco narrativo si ispira a una run a fumetti di Jeff Lemire e Greg Smallwood del 2016 che, da sola, avrebbe potuto coprire l'intera stagione televisiva, sviluppando enormemente tutti i personaggi che, in una vicenda raccontata così frettolosamente, hanno sofferto tantissimo in termini di caratterizzazione. Riflettiamoci: le precedenti serie Marvel Studios erano incentrate su eroi e villain che abbiamo già conosciuto in ore e ore di film, perciò non c'era bisogno di "spiegarli" da capo. Moon Knight non ha avuto questo lusso e ci sembra che fare questo salto dello squalo a solo due settimane dalla fine sia non solo un'occasione sprecata, ma anche inopportuna. I paragoni con Legion, altra serie TV incentrata su un personaggio Marvel ma targata Fox, sono ingenerosi, ma calzanti, e in questo caso è lo show ispirato all'omonimo X-Man a uscirne vincitore.