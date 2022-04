Resident Evil 4 VR: The Mercenaries, trailer per l'aggiornamento disponibile ora

Resident Evil 4 VR ha visto oggi il lancio dell'aggiornamento gratuito The Mercenaries per i possessori del gioco sul visore Meta Quest 2, come conferma il trailer di lancio del pacchetto.

Si vociferava già dell'arrivo della modalità Mercenari in Resident Evil 4 VR per Meta Quest 2 e ora c'è la conferma, insieme alla notizia di alcuni contenuti extra aggiunti per l'occasione: la leaderboard globale e le Sfide.

La modalità Sfide aggiungerà ulteriore pepe all'azione, catapultandoci all'interno di scenari insidiosi e in condizioni difficili, con la possibilità di moltiplicare il proprio punteggio limitando l'uso delle armi, riducendo il tempo disponibile e altro ancora.

Completando queste sfide sarà possibile ottenere ricompense come il Big Head Mode, il Classic Horror Mode in bianco e nero nonché tutta una serie di skin per personalizzare l'aspetto delle armi.