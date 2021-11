Resident Evil 4 VR per Meta Quest 2: modalità Mercenari in arrivo

Confermando la fuga di informazioni della scora settimana, oggi il blog di Oculus ha annunciato che Resident Evil 4 VR riceverà una serie di DLC e aggiornamenti gratuiti durante il 2022. La prima novità sarà la tanto apprezzata modalità Mercenari.

Come avevamo riportato pochi giorni fa, Resident Evil 4 VR è l'app per Oculus Quest venduta più rapidamente di sempre, nonché tra i canditati per il premio "Best of VR" dei The Game Awards 2021.

Nella nostra recensione di Resident Evil 4 VR vi abbiamo spiegato che si tratta di "un adattamento davvero molto buono, facendo di più avrebbero rischiato di rovinare un classico e nessuno sano di mente vorrebbe una cosa del genere. Tra passato e futuro, il gioco Capcom è un perfetto esempio del presente della realtà virtuale: tecnica da 2010, idee per il 2030."

Insomma il gioco è stato recepito in modo favorevole, però a molti è pesata l'assenza della modalità Mercenari, presente in tutte le altre versioni di Resident Evil 4 pubblicate fino a oggi. Per chi non lo sapesse, Mercenari è una modalità arcade extra molto intensa in cui i giocatori devono affrontare orde senza fine di nemici, con l'obiettivo di ucciderli quanti più possibile prima dello scadere del tempo.

Come accennato in apertura, Resident Evil 4 VR per Meta Quest 2 riceverà la modalità Mercenari sotto forma di un upgrade gratuito in arrivo durante il corso del 2022. Al momento non è stata ancora annunciata una data precisa per la pubblicazione dell'update, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità in merito.