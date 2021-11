Halo Infinite: rinviare la co-op è stata la decisione giusta, per 343 Industries

Joseph Staten, creative lead di 343 Industries, in un'intervista con IGN ha parlato dei motivi dietro il rinvio la campagna co-op di Halo Infinite. Una decisione che a quanto pare è stata presa con molto sofferenza, visto che si tratta di un aspetto molto caro ai giocatori, ma che è stata a suo avviso giusta, dato che ha permesso al team di sviluppo di concentrare i propri sforzi su altri aspetti più importanti.

Come probabilmente già saprete, la co-op di Halo Infinite in precedenza era prevista assieme alla Stagione 2. Dato che quest'ultima è stata rinviata, anche la campagna cooperativa non arriverà prima di maggio 2022, quindi almeno 5 mesi dopo il debutto nei negozi del gioco.

"Lavoro su Halo, ma sono anche un fan di Halo. E la campagna co-op è essenziale. Giocare ad Halo con i tuoi amici è un aspetto fondamentale della serie, a prescindere che siano le modalità multiplayer o la campagna. Quindi rimandare la co-op è stato molto, molto difficile", afferma Staten. "Ma mostra l'impegno dello studio nel realizzare solo esperienze di qualità, anche quando è difficile e fa male. Se non manteniamo alta l'asticella, se non ci impegniamo per raggiungere l'eccellenza, non credo che stiamo facendo il nostro lavoro nel modo giusto. E la semplice verità era che la co-op non era pronta. E abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi in altre aree".

Staten afferma che queste "altre aree" includono l'ottimizzare Halo Infinite per tutte le piattaforme su cui arriverà, dal PC di fascia alta fino a Xbox One standard.

"Quello era un obiettivo più importante che pubblicare la co-op. È difficile. Ma penso che di fronte a queste due scelte, in una mentalità incentrata sul consumatore, è chiaro quale delle due dovresti scegliere, anche se fa male."

Rimanendo in tema Halo Infinite, da ieri è disponibile l'evento Fracture: Tenrai per la beta multiplayer, con vari bonus e oggetti cosmetici da sbloccare.