Corsair K60, tastiera meccanica: offerta Amazon del Black Friday 2021, modello Pro

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare in offerta la Corsair K60 RGB Pro, una tastiera meccanica con switch Cherry Viola. Lo sconto è di 50.09€, ovvero del 39%. Il prezzo pieno segnalato per questa tastiera è 129.99€. Regolarmente, nel corso dei mesi, è stata messa in offerta. Oggi, però, grazie al Black Friday si trova al prezzo minimo storico. È venduta e spedita da Amazon.

La Corsair K60 RGB Pro dispone di un telaio in alluminio spazzolato anodizzato di colore nero. Gli switch sono meccanici 100% Cherry Viola. Dispone di retroilluminazione RGB che può essere personalizzata tramite il software Corsair iCUE. Tramite quest'ultimo, è possibile anche rimappare i tasti e programmare macro.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Corsair K60 RGB Pro

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.