Shovel Knight Pocket Dungeon ha una data di uscita per PS4, Switch e PC

Yactch Club Game e VINE hanno annunciato la data di uscita di Shovel Knight Pocket Dungeon. Il gioco sarà disponibile a partire dal 13 dicembre per PC, PS4 e Nintendo Switch al prezzo di 19,99 dollari.

Nonostante le incertezze dei mesi scorsi, poche settimane fa gli sviluppatori di VINE avevano annunciato la fine dei lavori sul gioco, confermando così la finestra di lancio entro la fine dell'anno.

Per chi non lo sapesse Shovel Knight Pocket Dungeon è uno spin-off dell'acclamato indie Shovel Knight uscito nel 2014. Il gioco presenta un mix di elementi puzzle, azione e da dungeon-crawling.

Leggiamo insieme la descrizione ufficiale di Steam:

Avventurati con Shovel Knight nelle profondità di Pocket Dungeon in un mix di avventura, puzzle e azione mai visto prima! Insieme alla tua misteriosa guida Puzzle Knight ti farai strada tra i nemici a colpi di pala, ti procurerai nuove attrezzature e combatterai contro boss nuovi o conosciuti. Esplora un racconto con infiniti colpi di scena, vai all'avventura con i tuoi eroi preferiti e sfida un amico in frenetiche competizioni testa a testa, tutto con Shovel Knight Pocket Dungeon!

Entra in un mondo di puzzle di blocchi cadenti con un pizzico di dungeon crawl! Lotta contro i nemici con cui ti imbatti e infliggendovi danni a vicenda in un sistema di combattimento unico. Un ibrido nuovo e mai visto prima. Raggruppa i nemici in attacchi a catena per prendere chiavi, potenziamenti e pozioni in grado di rigenerare la tua salute!

Assumi il controllo di oltre 10 tra i tuoi eroi preferiti dell'universo Shovel Knight, ognuno con un potere e uno stile di gioco unico.

Equipaggiati al volo con una collezione di oggetti e attrezzature. Combina il tuo arsenale per prepararti agli scontri.

Gioca in svariati modi con la Modalità Avventura, la Modalità Versus, in cui competono due persone, la Sfida giornaliera e altre opzioni!

Un nuovissimo stile grafico arricchisce una nuova storia. Impara i fondamenti dal tuo amico Puzzle Knight mentre cerchi di fuggire dalla misteriosa Pocket Dungeon. E goditi lo stile di narrazione e l'immancabile umorismo che caratterizzano Shovel Knight!