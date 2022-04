Among Us VR: il primo teaser trailer di gameplay dal Meta Quest Showcase

In occasione del Meta Quest Gaming Showcase è stato mostrato il primo trailer di gameplay di Among Us VR, versione per visori VR del noto e amatissimo gioco. Come potete vedere dal filmato, la grafica è stata rifatta completamente in 3D, pur mantenendo lo stile dell'originale.

Di base sembra che sia stata ripresa la mappa del gioco originale e sia stata ricreata in realtà virtuale, mantenendo le stesse dinamiche di gioco. Naturalmente la prima persona dà una prospettiva completamente diversa sull'azione, che sembra essere diventata molto più coinvolgente, pur non presentando alterazioni enormi nelle meccaniche di gioco.

Among Us VR è un'esperienza multiplayer per 4 - 10 giocatori in cui bisogna scoprire chi sono gli impostori tra i giocatori, mentre si lavora per riparare l'astronave. L'importante è di non farsi uccidere o di riuscire a uccidere tutti.

Among Us VR uscirà verso la fine del 2022 su PC con visori VR, Meta Quest 2 e PlayStation VR.