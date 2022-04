Meta Quest Gaming Showcase 2022: i giochi annunciati il 20 aprile 2022

Quest'oggi, 20 aprile 2022, è andato in onda il Meta Quest Gaming Showcase 2022 durante il quale sono state le varie novità in arrivo per la piattaforma VR ex-Oculus. Vi sono nuovi annunci e conferme attese.

Prima di tutto, è stato mostrato The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, gioco stand-alone, seguito dell'avventura pubblicata due anni fa. Nel corso del 2022, Skydance Interactive pubblicherà The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution su Meta Quest e potremo "continuare il nostro viaggio attraverso New Orleans" dovremo "aspettarci meno risorse, più zombie e una nuova minaccia assetata di sangue".

È stato poi mostrato NFL Pro Era. La descrizione ufficiale recita: "StatusPRO ha rivelato NFL PRO ERA, il primo gioco NFL con licenza ufficiale in arrivo su VR. NFL PRO ERA utilizza i dati di gioco NFL per creare la più autentica esperienza VR NFL sul campo fino ad oggi. Guida la tua squadra al Super Bowl, migliora le tue abilità di QB partecipando alle esercitazioni, o gioca virtualmente con i tuoi amici nel tuo stadio NFL preferito. Leggi la difesa, esegui l'attacco e fai le giocate proprio come i professionisti fanno la domenica e scopri se hai quello che serve per competere al più alto livello."

Inoltre, è stato nuovamente mostrato Among Us VR, la versione per realtà virtuale del famoso gioco di Innersloth. Il gioco sarà disponibile alla fine del 2022. Il gioco è in sviluppo presso InnerSloth, Robot Teddy, e Schell Games. Quest'ultimo team, inoltre, ha stretto un accordo con Meta per lo sviluppo di tre nuovi progetti che, per ora, non sono noti.

Successivamente, si è parlato di Red Matter 2. Red Matter 2 riprende proprio da dove il gioco precedente si era fermato. La descrizione afferma: "Potresti essere sfuggito alla materia rossa l'ultima volta, ma certamente non l'hai fermata. Questa avventura ti porterà in tutto il sistema solare, da una base sulla nostra luna a una stazione spaziale in orbita sopra gli anelli di Saturno, e oltre. Scopri oscuri segreti e fai del tuo meglio per fermare la diffusione della materia rossa e salvare l'umanità. Vertical Robot ha imparato dalle lezioni apprese dal primo gioco, e il risultato è un'avventura più lunga e ambiziosa. Gli enigmi sono ancora centrali in Red Matter 2, ma il sequel propone maggiore varietà con nuovi strumenti, un jetpack più mobile per aiutarvi a navigare su terreni difficili, e... beh, alcune sorprese che non vorremmo rovinare così presto. È anche un tour de force tecnico, con una delle grafiche più sorprendenti viste su Quest 2 fino ad oggi. Tenete gli occhi aperti per ulteriori aggiornamenti nel corso dell'anno."

Si è parlato poi di Espire 2. La descrizione recita: "Nel 2019, il publisher Tripwire Presents e Digital Lode hanno stupito i giocatori con Espire 1: VR Operative. Immergendo i giocatori nel mondo dello spionaggio internazionale, Espire 1 ha proposto una storia emozionante che si addice a qualcuno con un nome in codice a tre numeri. Ora il team è tornato con un sequel più grande e migliore, Espire 2. La tua missione è di localizzare e fermare il lancio di un missile supersonico irrintracciabile, un vero e proprio dispositivo dell'apocalisse. Sfrutta una serie di gadget high-tech mentre vai dietro le linee nemiche e cerchi di salvare il mondo per la seconda volta. E se hai un partner? Espire 2 presenta una campagna co-op completamente separata, con missioni uniche ambientate in luoghi familiari di Espire 1. Trova qualcuno di cui ti fidi e fai coppia per un'emozionante storia secondaria che racconta quel che è successo tra Espire 2 e il suo predecessore."

È stato poi confermato che Moss Book II arriverà su Meta Quest 2 nell'estate 2022. Si tratta del seguito delle avventure del topolino Quill, disponibili anche su PS VR.

Successivamente c'è stato spazio per RUINSMAGUS, in arrivo nel 2022. Si tratta di un "viaggio nelle profondità di un reame sottoterrestre in cerca di artefatti potenti e preziosi. Dovremo scoprire i segreti di un'epoca perduta e passare da un mago novizio a un Magus esperto." Si tratta di un'avventura fondata sulla narrativa.

È stato confermato che Cities VR arriverà il 28 aprile 2022 e ci permetterà di creare la città perfetta, come i fan di Cities: Skylines hanno sempre sognato, "entrando nello schermo".

Resident Evil 4 The Mercenaries è inoltre ora disponibile per tutti i possessori di Resident Evil 4 su Quest 2, in formato gratuito, come indicato da tempo con un leak.

A seguire è stata annunciata la prossima espansione di Beat Saber: Electronic Mixtape, con tracce musicali da Deadmau5, Marshmello, Pendulum, e non solo.

Infine, si è parlato di Bonelab, nuovo gioco dai creatori di Boneworks, in arrivo su Quest 2 e PC VR. Si tratta di un'avventura che ci chiederà di lottare, correre, scalare ed esplorare missioni di combattimento dove la creatività è importante. Ci sarà anche supporto alle mod. La data di uscita è fissata al 2022.