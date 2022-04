The Meta Quest Gaming Showcase 2022: tutte le novità in arrivo per la vostra VR portatile!

Anche se in modo più silenzioso che in passato, la realtà virtuale continua a conquistare lentamente nuovi adepti, anche grazie agli sforzi di Meta. Con questo Gaming Showcase, l'azienda ha voluto puntare i riflettori sulle novità più interessanti, provando nel contempo a costruire le fondamenta di una community che al momento appare totalmente priva di riferimenti. In questa direzione vanno gli annunci relativi alla modalità Mercenari di Resident Evil 4 VR , disponibile già da ora per tutti e attraverso un aggiornamento gratuito, gli sconti aggressivi per i bellissimi Moss e Walking Dead Saints & Sinner, come la nuova ambientazione in regalo da utilizzare per personalizzare la propria stanza virtuale, che poi è la stessa usata durante lo show. Ma possiamo ritenerci soddisfatti anche dalla line-up mostrata...

VR per tutti

Bonelab: questo gioco promette un violento salto di qualità per Stress Level Zero. Sarà questo uno dei migliori videogiochi VR di sempre?

Meta vuole il pubblico di massa, è giusto e non ne ha mai fatto mistero, non devono quindi sorprendere progetti come NFL Pro Era, il primo gioco con licenza ufficiale per la realtà virtuale che ci metterà nei panni di un quaterback proprio al centro del campo, dove potremo anche passarcela in tranquillità con gli amici nella modalità multiplayer. Sulla stessa linea troviamo la trasposizione del popolare Among US, ora Among Us VR, che tra l'altro come concept sembra fatto apposta per la la realtà virtuale. Più serioso è Cities: VR, la versione per Quest 2 dell'ottimo Cities Skylines.

Voi riuscite a immaginarvi un city builder con il visore? Per chi invece ama la musica e ballare come un Jedi, è in arrivo un'espansione a tutta elettronica per il capolavoro Beat Saber, dove troveremo artisti come Deadmau5, Marshmello, Pendulum e tanti altri.