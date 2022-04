Moss: Book 2 per Meta Quest 2 annunciato con trailer e periodo di uscita

Moss: Book 2 è stato annunciato per il visore Meta Quest 2 con un trailer e il periodo di uscita: il gioco sarà disponibile nel corso di questa estate.

Nella recensione di Moss: Book 2 per PlayStation VR abbiamo parlato di quanto questo nuovo episodio dell'avventura targata Polyarc sia ispirato e coinvolgente.

"Moss: Book 2 è la dimostrazione che un team specializzato in VR, con la voglia e la competenza di provarci, può tirare fuori un prodotto apparentemente per bimbi ma in realtà destinato a noi grandicelli, che bimbi dentro li saremo sempre", ha scritto nell'articolo il nostro Marco Perri.

"Elegante e ben proposto, il libro 2 ci fa sentire protagonisti di una storia che scorre realmente davanti ai nostri occhi, una storia semplice ma con i giusti elementi di fantasia e calore, confezionata in un'atmosfera artisticamente molto valida."

"Più corposo del primo libro, più denso di esplorazione e oggetti, la formula del 'bigger, better' si lascia applicare alla perfezione, portando a consigliare chiunque abbia PlayStation VR di acquistarlo a occhi chiusi, per aprirli poi di nuovo di fronte al mondo di Moss."