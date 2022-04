The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution: mostrato un nuovo trailer

Vediamo il primo trailer di The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, pubblicato da Skydance Interactive e Skybound Entertainment in occasione dell'evento ufficiale in cui sono stati presentati i nuovi giochi in arrivo nei prossimi mesi per il visore Meta Quest 2.

Il filmato è abbastanza breve e mostra un scena d'apertura in cui possiamo vedere una statua sopra a una pila di cadaveri, circondata da zombi. Quindi viene mostrata una breve sequenza di gioco in cui il protagonista viene assaltato da un'orda zombi e deve difendersi armato solo di una pistola e di una sega elettrica.

Il filmato si conclude parlandoci del periodo di uscita del gioco: 2022. Se siete dei fan della serie zombi e vi piacciono i visori VR, questo è il titolo da aspettare.