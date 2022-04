Among Us VR: data di uscita appare su SteamDB, dopo un aggiornamento di Steam

Tramite un nuovo update della pagina Steam di Among Us VR, SteamDB segnala una data di uscita per il gioco di Innersloth: la data sarebbe il 13 dicembre 2022. Ovviamente si tratta solo di un leak e non vi è la conferma ufficiale, che potrebbe però arrivare tra non molto.

Come detto, l'informazione non deve essere considerata certa, in quanto l'informazione arriva sì da Steam, ma SteamDB stesso afferma che le API potrebbero essere sbagliate e la data di uscita scovata sul backend dello store di Valve potrebbe essere scorretta. Anche nel caso nel quale l'informazione sia corretta, potrebbe essere solo una data segnaposto inserita dagli sviluppatori e sarà poi aggiornata dopo un annuncio ufficiale.

Among Us VR

Per fortuna, Innersloth ha già confermato che sarà presente al Meta Quest Gaming Showcase di mercoledì 20 aprile 2022. La speranza è che durante tale evento vi sia spazio per Among Us VR che la data di uscita venga indicata.

Vi ricordiamo che Among Us VR è stato presentato ai The Game Awards 2021, con un teaser. Il gioco sarà disponibile per PlayStation VR, Meta Quest 2 e Steam: sarà esclusivamente accessibile per la realtà virtuale e non vi sono funzioni di crossplay con la versione base del gioco.