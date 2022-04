Steam Deck: le prime impressioni a caldo sul PC-console portatile di Valve

Potete infatti considerare questo articolo come una specie di hands-on con il device , un primo contatto che abbiamo scelto di declinare in un articolo duale: da un lato gli elementi che ci hanno convinti e dall'altro tutti quegli aspetti che invece ci hanno lasciati interdetti. Ma questo è chiaramente solo un primissimo assaggio per mitigare l'attesa che ci separa dalla nostra recensione di Steam Deck: quello sarà il reale pezzo di approfondimento che, dopo tutte le analisi del caso, potrà definitivamente sancire il valore della macchina di Valve.

Bisogna poi sottolinearlo: Steam Deck non è certo il primo esperimento di questo tipo, tra AYA NEO e OneXPlayer, abbiamo già visto altri esponenti che puntano a conquistare questa "nicchia" di mercato, ma è indubbio che il prodotto di Valve abbia una marcia in più a partire da un prezzo di partenza incredibile, l'uso di componentistica studiata specificatamente per potenziare questa macchina e una gestione software che si basa sulla più importante piattaforma di digital delivery PC, praticamente il monopolista del settore: Steam.

Noi stessi di Multiplayer.it siamo stati alla disperata ricerca per settimane del modo migliore per poter toccare con mano e soprattutto poter analizzare e quindi recensire questo anomalo pezzo di hardware che punta a conquistare una fetta di mercato molto peculiare. Una zona grigia che in qualche modo rappresenta l'anello di congiunzione tra computer e console: Steam Deck potrebbe essere considerato concettualmente un incrocio tra un mini-PC, un tablet e un ultrabook viste le sue dimensioni portatili, l'assenza di una tastiera fisica e la presenza di uno schermo, ma allo stesso tempo è chiaro che la sua idea di usabilità è mutuata dalle console e in particolare dalla regina di quelle portatili, Nintendo Switch.

Mentre l'America e una parte dell'Europa hanno ormai potuto mettere le mani con relativa tranquillità sullo Steam Deck , qui in Italia siamo ancora disperatamente in attesa di ricevere i primissimi sample del chiacchierato e interessante PC-console creato e prodotto da Valve . Se si escludono, infatti, una manciata di giocatori abbastanza rapidi da riuscire a rientrare nel primo gruppo di spedizioni, siamo praticamente tutti in attesa che la società di Half-Life e Steam sblocchi un nuovo gruppo di device e cominci finalmente a distribuire il prodotto anche a chi rientra nel gruppo Q2 dei pre-order.

A completare il tutto troviamo poi ogni tipo di collegamento wireless con Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 e 5 GHz, 2 altoparlanti per offrire audio stereo, doppi microfoni per l'acquisizione della voce del giocatore e una certa riduzione del rumore ambientale, una quantità enorme di pulsanti per gli input, attacco minijack per auricolari e una singola porta USB-C 3.2 Gen2 che funge sia da collegamento elettrico che come output DisplayPort 1.4 con supporto fino alla risoluzione 8K a 60 Hz.

Sul mercato troviamo infatti 3 varianti di Steam Deck che differiscono solo ed esclusivamente in funzione della capienza della memoria e della tecnologia utilizzata per il collegamento di questa con la scheda madre (e anche per una manciata di accessori secondari inclusi nella confezione). L'entry level costa 419€ e presenta 64 GB di spazio con chip eMMC e collegamento PCI express 2.0; arrivando a 549€ di spesa si può acquistare il modello con 256 GB di spazio alloggiati su un SSD di tipo NVMe e PCIe 3.0; infine il modello di punta costa 679€ e presenta 512 GB di SSD NVMe sempre PCI express 3.0 ma con prestazioni superiori rispetto alla variante precedente. In tutti i casi il modulo di memoria sfrutta il socket 2230 m.2 ed è saldato su scheda madre rendendo impossibile la sostituzione manuale da parte dell'utente. Troviamo però anche uno slot per le schede microSD che dovrebbe garantire una certa espandibilità a discrezione del possessore senza che questa vada a minare sensibilmente le prestazioni.

All'interno della scocca troviamo una APU prodotta da AMD con l'obiettivo di andare incontro alle specifiche esigenze di Valve. Il SoC è quindi composto da una CPU quad core con 8 thread basata su architettura Zen 2 in grado di raggiungere i 3,5 GHz di clock in boost e da una GPU con 8 compute unit costruita intorno alla tecnologia RDNA 2 capace di viaggiare a 1,6 GHz in boost clock e in grado di tirare fuori 1,6 TERAFLOPS di potenza bruta nei calcoli in virgola mobile a 32 bit. Il tutto è circondato da 16 GB di RAM di tipo LPDDR5 con 5500 MT/s di transfer rate e da uno spazio variabile da 64 a 512 GB a seconda del modello.

Per capire appieno le potenzialità di Steam Deck bisogna rendersi conto del suo particolare posizionamento sul mercato: il device di Valve è, a tutti gli effetti, un PC, ma il suo form factor e la configurazione software con cui si presenta nelle mani dell'acquirente, lo rendono in termini di esperienza d'uso e soprattutto di ergonomia, una console portatile con un design che può ricordare a colpo d'occhio Nintendo Switch, pur con tutte le differenze del caso.

Cosa ci piace di Steam Deck

Pierpaolo alle prese con Steam Deck

Ed entriamo finalmente nel vivo della nostra esperienza d'uso partendo dagli elementi che maggiormente ci hanno convinto di Steam Deck: tutti quegli aspetti che ci hanno colpito positivamente del device targato Valve e che, di fatto, lo rendono un qualcosa di davvero peculiare e unico nel panorama PC e console.

Lo schermo

Il primo elemento che ci ha lasciato un'ottima impressione è anche quello che si nota immediatamente appena si accende Steam Deck: il suo schermo. Complici una densità di pixel di appena 215 PPI e una cornice nera fin troppo abbondante, eravamo rimasti abbastanza interdetti sulle prime, ma in realtà una volta avviati i giochi ci siamo dovuti ricredere con grande rapidità.

Il display è luminoso quanto basta per essere visibile in gran parte delle situazioni d'uso abituali anche e soprattutto in mobilità grazie al rivestimento anti-riflesso integrato nel modello massimo, quello che abbiamo avuto a disposizione. Inoltre restituisce un'eccezionale qualità in merito alla resa dei colori: pur non avendo potuto svolgere dei test di calibrazione e calcolo del gamut, è evidente come il bilanciamento delle tonalità e la resa della gamma di luminosità e contrasto siano in grado di restituire un ottimo colpo d'occhio davanti ai titoli più "colorati": da Hades a Cyberpunk 2077 passando per la visione di film e serie in streaming, Valve Deck offre un eccellente impatto visivo che ci ha lasciati piacevolmente colpiti.

Certo, è evidente che i 7 pollici siano un limite quando ci sono molti testi da leggere, finestre da navigare o piccoli elementi su schermo che vanno centrati a colpi di touch, e magari recuperare quel pollice abbondante della cornice avrebbe aiutato, ma per essere la primissima iterazione del device, non possiamo che ritenerci soddisfatti di quanto prodotto da Valve. Ah, come nota a margine, ci sentiamo molto convinti a consigliarvi proprio la versione top del device se pensate di passare gran parte del vostro tempo all'aperto in condizioni di luce molto elevata: il rivestimento anti-riflesso può essere un optional da non trascurare.

Le prestazioni

Complice la granularità delle opzioni a disposizione del giocatore di cui parleremo poco più avanti, in combinazione con gli usuali settaggi a cui ci hanno abituato 30 anni di gioco su PC, Steam Deck riesce a offrire un livello prestazionale talvolta persino sbalorditivo. Su questo fronte è davvero difficile criticare il lavoro di design e ottimizzazione dell'hardware operato a 4 mani da Valve e AMD e l'uso di uno schermo con risoluzione 720p è davvero la ciliegina sulla torta per puntare alla massima fluidità senza appesantire eccessivamente CPU e GPU.

Chi è abituato a giocare su Nintendo Switch e, dopo decine e decine di indie e multipiattaforma si è ormai rassegnato a qualità grafiche sottotono e frame rate estremamente altalenanti, poter all'improvviso godersi un Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker senza compromessi, un Hades spaventosamente fluido e persino un Elden Ring con una qualità di rendering di alto livello, può rimanere addirittura sconcertato. In un attimo ci si rende conto che il compromesso a cui ci ha costretti Switch ci aveva assuefatto ed effettivamente c'è una possibilità alternativa per godersi del gran gameplay senza compromessi grafici (a patto di essere in grado di rassegnarsi alla mancanza delle esclusive Nintendo, ovviamente).

Davvero, sul fronte delle prestazioni Steam Deck è una grande sorpresa.

Le molteplici opzioni di configurazione

Un altro aspetto che abbiamo davvero adorato di Steam Deck, dando spazio alla nostra nomea di PCisti incalliti, è la grande abbondanza di opzioni di configurazione con cui poter adattare il device alle nostre specifiche esigenze e, addirittura, alle condizioni d'uso del momento.

Attraverso un menu a comparsa che è possibile richiamare con il tasto Menu, è sempre possibile impostare al volo un limitatore del frame rate a 60/30/15 FPS, agire sul TDP totale del sistema da un minimo di 4 Watt al massimo teorico di 15 Watt, limitare la frequenza di clock della GPU e attivare varie modalità di upscaling per ridurre la risoluzione di rendering e liberare ulteriore potenza di calcolo. Agire su questi parametri dà risultati istantanei con importanti ripercussioni sulla durata prevista della batteria: vi rendete conto che il vostro viaggio dura più del previsto e vi è rimasta poca autonomia? Abbassate il frame rate a 30 FPS e magari riducete anche a mano il TDP ed ecco che in un attimo potreste riuscire ad aumentare anche del 50% la longevità residua. Volete giocare al massimo della disponibilità perché siete in casa e una spina è sempre a portata di mano? Allora sbloccate tutto e buon divertimento.

Steam Deck permette di giocare praticamente senza compromessi grafici

Come se questo non bastasse, per i veri feticisti dei benchmark sempre attraverso il medesimo menu è anche possibile abilitare un overlay di Steam con le prestazioni mostrate in tempo reale in alto a sinistra sullo schermo. Ma l'elemento davvero incredibile è che questo overlay offre 5 diversi settaggi per determinare la profondità dei valori mostrati: dal semplice numero con gli FPS a uno spaccato per singolo core del clock e del wattaggio consumato. Sì, sappiamo già dove si rischia di andare a parare davanti a tutte queste impostazioni e valori e difatti c'è un rovescio della medaglia di cui vi parleremo nella seconda parte dell'articolo. Però è indubbio che poter gestire così di fino la propria console portatile è un qualcosa a cui non siamo abituati. E che ci fa piacere.

Sì, è una console

Sembra una stupidaggine, ce ne rendiamo conto, ma questo dibattito va ormai avanti fin da quando Steam Deck è stato annunciato. Dal nostro punto di vista sarebbe semplicemente ridicolo valutare il device di Valve come se fosse un PC di dimensioni ridotte, una via di mezzo tra un mini computer e un ultrabook. È chiaro che è anche questo, ma prima di tutto conta l'esperienza d'uso e quello che il Deck vuole emulare e simulare è un utilizzo a mo' di console. Portatile. E su questo fronte, il pezzo di hardware della compagnia di Steam fa esattamente quello che promette: è relativamente facile da utilizzare, è stabile, offre un'interfaccia utente focalizzata sull'avvio dei videogiochi e soprattutto assolve a una specifica funzione: serve a giocare. Quasi in modo esclusivo.

Purtroppo rimangono una lunga serie di evidenze che tradiscono l'anima PC del device (e la presenza costantemente in background di Steam con le sue procedure di installazione e configurazione) e di questo parleremo più avanti, ma è indiscutibile che in termini di funzionamento, la sua specificità è tutta relativa alla possibilità di far girare dei videogiochi senza troppe complicazioni.

E, tra l'altro, proprio le sue radici gli permettono di essere quel qualcosa in più che, purtroppo, Switch non riesce ancora a essere: un device che offre della multimedialità. Se siete in movimento e vi volete prendere una pausa da Street Fighter V, potete tranquillamente aprire il desktop e navigare su qualsiasi sito web, dare un'occhiata a YouTube o lanciare un film su qualsiasi piattaforma di streaming. Ah, e se pure la configurazione è ancora estremamente farraginosa, potete tranquillamente far partire la versione cloud del Game Pass trasformando in un attimo Steam Deck nel migliore device per giocare in mobilità a qualsiasi cosa presente nel servizio Microsoft.

Un dettaglio dei pulsanti posteriori e della griglia di aspirazione

Ma in fin dei conti rimane un PC

Forse questo paragrafo, l'ultimo in cui mettiamo in evidenza gli aspetti che ci hanno convinto di Steam Deck, rappresenta già un punto di confine tra il bene e il male incarnati dal device Valve. Perché il Deck è anche, in fin dei conti, un PC e questo può essere un elemento positivo per molteplici aspetti. Lo SteamOS 3.0 con il desktop KDE Plasma sempre avviabile in background è proprio quello che gli permette di svolgere quelle funzioni che abbiamo descritto nel paragrafo precedente: ci puoi navigare, vedere roba in streaming, persino lavorare se cominci a munirti di mouse e tastiera esterni e riesci a fare i conti con il piccolo schermo (oppure lo usi come base di una postazione desktop).

E chiaramente, se avete voglia di mettere le mani in profondità, è possibile installare Windows 11, lanciarsi sugli emulatori e fare tutto quello che vi passa per la testa, con quella classica dinamica d'uso che caratterizza da sempre il mercato PC. Se non prendiamo troppo in considerazione la potenza bruta della macchina e la sua dipendenza da una batteria, davvero possiamo ammettere che Steam Deck non ha limitazioni.

C'è però anche un rovescio della medaglia davanti a tutta questa libertà; il classico dualismo che i PCisti conoscono bene: da grandi poteri derivano grandi responsabilità che su PC si traducono nella necessità di perdere del tempo su configurazioni, impostazioni e dinamiche che allontanano pericolosamente Steam Deck dal suo aspetto "consolaro". È bellissimo poter fare qualsiasi cosa, ma ogni tanto uno vorrebbe solo far partire un gioco al volo, senza preoccuparsi di nient'altro. E forse siamo ancora lontani dal raggiungimento di questo obiettivo.