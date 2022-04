PC Game Pass: tre mesi gratis per i non membri che hanno giocato a Halo, Forza o Age of Empire 4

Microsoft ha deciso di fare un regalo pasquale ai giocatori PC: chiunque abbia giocato a Halo Infinite, Forza Horizon 5 o Age of Empire 4 su computer in un periodo compreso tra l'uscita del gioco e il 28 febbraio 2022, può ricevere tre mesi di PC Game Pass, se non è mai stato iscritto a Xbox Game Pass (PC o console).

L'offerta è visibile tramite il sito di Xbox Game Pass per PC, a questo indirizzo. Viene precisato che è valida per tutte le regioni dove il servizio è disponibile, quindi anche in Italia. Per poter attivare l'offerta, bisogna aver comprato i giochi suddetti, oppure aver giocato la versione free to play di Halo Infinite. Ripetiamo che non bisogna mai essere stati iscritti, quindi se eravate iscritti ma ora il vostro abbonamento è scaduto, comunque non potete attivare la promozione.

Xbox Game Pass

Se non siete certi di poter attivare la promozione, vi basta andare sul sito sopra indicato, accedere con il vostro account Microsoft e premere su "Check Eligibility". Inoltre, se attivate la promozione, ricordate di cancellarla prima della fine dei tre mesi gratuiti, altrimenti proseguirete con il pagamento dell'abbonamento completo. Potrete usare l'abbonamento per tutti i tre mesi ottenuti anche dopo averlo cancellato.

Diteci, potete diventare membri di Xbox Game Pass per PC in modo gratuito? Oppure avete già usato il servizio in passato?

