It Takes Two: il film uscirà su Amazon Prime Video, The Rock produttore esecutivo

Il film di It Takes Two uscirà sulla piattaforma Amazon Prime Video e vedrà la Seven Bucks Productions di The Rock nel ruolo di produttore esecutivo insieme a dj2 Entertainment: lo riporta Variety.

Sappiamo dallo scorso gennaio che It Takes Two diventerà un film, ma a quanto pare il progetto ha appena preso una piega diversa ed esiste la possibilità che il già citato The Rock si unisca al cast, sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale in proposito.

La storia della trasposizione seguirà le vicende di May e Cody, una coppia in procinto di divorziare che si ritrova intrappolata nel corpo di due bambole appartenenti a loro figlia Rose.

Ad adattare il gioco al film ci penseranno Pat Casey e Josh Miller, già responsabili della sceneggiatura dei due Sonic, mentre sul fronte dei produttori esecutivi troveremo anche Josef Fares e Oskar Wolontis di Hazelight Studios.

Proprio il successo delle pellicole dedicate al porcospino blu di casa SEGA sembrano aver acceso i riflettori sui film videoludici, vedi anche il recente rumor sul film di Streets of Rage dal creatore di John Wick.