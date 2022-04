Cities: VR: trailer presenta un gestionale cittadino in realtà virtuale per Meta Quest 2

Durante il Meta Quest Gaming Showcase è stato presentato con un trailer Cities: VR, uno gestionale cittadino per visori VR annunciato qualche tempo fa, in cui il giocatore interpreterà un sindaco virtuale e dovrà costruire e far prosperare una città.

Sviluppato da Fast Travel Games, sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2022 in esclusiva per Meta Quest 2, al prezzo di 29,99€ (26,99€ in offerta lancio). Nel video possiamo vedere come funzionerà l'editor del gioco e come verrà inquadrata l'azione, attraverso alcune sequenze di gameplay che mostrano alcune città in via di sviluppo.

Cities: VR è un'esperienza per giocatori singoli, basato sul miglior clone di SimCity: Cities Skylines. La promessa degli sviluppatori è quella di aver mantenuto il gioco intatto, pur adattato con un'interfaccia dedicata ai visori VR.