Waifu Impact in arrivo anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch

Mitsuki Game Studio e JanduSoft hanno annunciato l'uscita su PS5, PS4 e Nintendo Switch di Waifu Impact, sparatutto in terza persona con fasi platform per giocatori solitari in cui si vestono i panni di ragazze anime armate di fucili ad acqua che devono inseguirsi in un'isola verdeggiante, chiamata Waifu Island, andando alla ricerca di stelle nascoste. Sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2022.

Vediamo il trailer di lancio delle versioni console:

Già disponibile per PC da un anno circa (su Steam ha l'88% di recensioni positive), è un titolo decisamente allegro e colorato, pensato ovviamente per un pubblico particolare, visto il tema di fondo. Chissà se su console saranno presenti tutti i contenuti o se saranno applicate delle censure. La versione PC è infatti pensata per un pubblico adulto, vista la presenze di contenuti sessualmente espliciti. In totale ci sono sei ragazze da sbloccare.

Se le versioni console di Waifu Impact saranno in linea con quella PC, offriranno in totale poco meno di tre ore di contenuti. Il prezzo del gioco sarà comunque molto basso: si parla di 4,99€.