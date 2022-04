Doctor Strange nel Multiverso della Follia, trailer con Scarlet Witch e scene inedite

Doctor Strange nel Multiverso della Follia torna a mostrarsi con l'ennesimo trailer, in questo caso uno spot che vede la presenza di Scarlet Witch e di alcune scene inedite, almeno finora.

Ad appena ventiquattro ore dal precedente trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ritroviamo il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen, che ha ottenuto nuovi poteri al termine della serie televisiva WandaVision (recensione).

Non a caso è a lei che si rivolge Stephen Strange per provare a contrastare i problemi con il multiverso nati a partire da Spider-Man: No Way Home (recensione), e che a quanto pare avranno una pesante influenza sull'assetto del Marvel Cinematic Universe.

Le teorie su ciò he vedremo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia sono ormai numerose e parlano di X-Men, Fantastici Quattro e finanche versioni alternative di eroi come Iron Man provenienti da realtà alternative alla nostra.

Insomma, il film promette decisamente bene e la regia di Sam Raimi dovrebbe essere una garanzia: ne avremo la conferma il 4 maggio, quando la pellicola uscirà nelle sale cinematografiche italiane.