Meta Quest 2: quanto costano i modelli da 128 e 256 GB su Amazon Italia? Ecco i dettagli

Oggi, Meta ha svelato varie novità dedicate a Quest 2, il suo visore VR di punta. Il device è attualmente disponibile anche su Amazon Italia, precisamente in due versioni. Il modello da 256 GB costa 449€, mentre quello da 128 GB costa 349.99€. Ricordiamo che Quest 2 non richiede un PC per giocare. Per accadere, è necessario un account Facebook. Questi pacchetti includono tutto quello che serve per giocare, compresi i controller.

Se siete in cerca di qualche accessorio, vi segnaliamo la disponibilità della Cinghia per la Testa di Eyglo, che permette di sostituire la fascia del cinturino in dotazione con Quest 2, così da avere una superficie d'appoggio più ampia e più confortevole. Inoltre, è anche disponibile una valigetta per Quest 2, che permette di trasportare comodamente e in massima sicurezza il device VR. Per tutti i dettagli su quanto annunciato questa sera al Meta Quest Gaming Showcase 2022, potete leggere il nostro articolo dedicato.

