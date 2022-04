RUINSMAGUS: un trailer dal Meta Quest Gaming Showcase

In occasione del Meta Quest Gaming Showcase di questa sera è stato presentato con un trailer RUINSMAGUS, particolare gioco di ruolo d'azione in stile giapponese per visori VR in cui si interpreta il ruolo di un mago novizio.

In uscita nel corso dell'anno su PC (con visore VR) e Meta Quest 2, disponibile in inglese e giapponese, doppiaggio compreso, RUINSMAGUS sembra avere un lato narrativo molto marco, com'è possibile vedere dal filmato, nonché un certo focus sul lancio di incantesimi e la difesa. Nel video si vedono appunto diversi combattimenti.

Leggiamo anche la descrizione del gioco tratta dal comunicato stampa ufficiale, ma non prima di aver guardato qualche immagine:

Sotto le caratteristiche strade e i vicoli di Grand Amnis si trova un vasto labirinto di rovine, a lungo dimenticato da chi sta sopra. In RUINSMAGUS si può viaggiare in profondità in questo regno sotterraneo alla ricerca di oggetti preziosi e potenti. Il giocatore svelerà i segreti di un'epoca perduta, trasformandosi da un mago novizio in un mago potente, in un'avventura narrativa che include 26 missioni completamente doppiate da talenti come Naomi Ohzora, Ai Maeda, Eiji Takemoto e altri.