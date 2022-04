Elden Ring, Malenia è diventata ancora più forte dopo l'ultimo aggiornamento

Sembra che l'ultimo aggiornamento di Elden Ring abbia avuto un effetto collaterale, rendendo Malenia ancora più forte: lo riferiscono diversi utenti sui social, segnalando abilità inedite per il boss.

I bug del muro illusorio da 50 colpi e del cane che uccideva in un colpo sono stati risolti, insomma, ma come spesso accade per sistemare un problema se ne creano degli altri, ed è esattamente ciò che è accaduto con la potente guerriera presente nel gioco di FromSoftware.

Boss opzionale accessibile verso la fine della campagna di Elden Ring, Malenia è sempre stata molto forte, con la sua lunga katana e una capacità di sferrare colpi piuttosto veloci, nonché l'abilità di guarire dalle ferite.

Ebbene, proprio questa caratteristica del personaggio è stata colpita da un nuovo bug: se prima Malenia poteva rigenerare la propria salute solo dopo averci inflitto un danno, ora può farlo praticamente in qualsiasi momento, colpendo il nulla.

Un upgrade non indifferente, che ha aumentato in maniera considerevole il grado di sfida del boss fight in questione, tanto da mettere in difficoltà anche gli youtuber più capaci, che hanno definito la "nuova" Malenia un vero e proprio incubo.