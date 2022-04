Gran Turismo 7: Kazunori Yamauchi sarà al Comicon

Sony Italia ha annunciato che Kazunori Yamauchi, il papà della serie Gran Turismo, cui dobbiamo il recentissimo Gran Turismo 7, sarà al Comicon. Più precisamente, il 25 aprile 2022 alle ore 12:00 incontrerà il pubblico e parteciperà al panel "Gran Turismo: Racing time" affiancato da Andrea Facchinetti (commentatore ufficiale italiano del FIA Gran Turismo Championship) e Carolina Tedeschi (creator su YouTube, Twitch, TikTok e specializzata in Formula Uno).

Kazunori Yamauchi in una presentazione di Gran Turismo 7

L'evento è stato pensato proprio per celebrare la storica serie di giochi di corse, nonché Gran Turismo 7, l'ultimo arrivato della famiglia, disponibile per PS4 e PS5.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale dell'annuncio:

Fin dal lancio del primo capitolo della saga, la profonda passione di Kazunori Yamauchi per il mondo automotive si è sempre rispecchiata nella continua ricerca della fedeltà nella creazione dei veicoli, non soltanto sotto il profilo estetico, ma anche - e soprattutto - nel feedback di guida una volta in pista. A testimonianza di ciò, nel 2017 Kazunori Yamauchi è stato insignito di una Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria del Veicolo presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, assegnata come riconoscimento dell'effetto avuto dalla serie sull'industria automobilistica mondiale e sullo sviluppo della grafica digitale nel corso degli anni. Un patrimonio di competenze maturate nel corso della sua eccezionale carriera che il Presidente Yamauchi condividerà con i presenti nel corso del panel, raccontando la propria visione del mondo automobilistico.