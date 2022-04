Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nuovo trailer per il film Marvel

Doctor Strange nel Multiverso della Follia si mostra con un nuovo trailer, di fatto uno spot televisivo intitolato "Ready" che ribadisce le basi narrative del film Marvel, in uscita al cinema il 4 maggio.

A distanza di alcune settimane dal primo trailer italiano di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il debutto nelle sale si avvicina per questo nuovo capitolo della saga con Benedict Cumberbatch.

L'attività promozionale portata avanti da Disney si fa dunque più intensa, com'è normale che sia, e sembra proprio che per i fan del Marvel Cinematic Universe varrà la pena di tornare al cinema per questa nuova pellicola.

Pare infatti che Doctor Strange nel Multiverso della Follia includerà elementi e sorprese tali da far impallidire addirittura Spider-Man: No Way Home (recensione), e le teorie su chi troveremo nel film ormai si sprecano.