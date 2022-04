Postal 4: No Regerts, gli sviluppatori se la ridono delle recensioni ultra negative

Postal 4: No Regerts sta ricevendo delle recensioni ultra negative, ma gli sviluppatori non sembrano preoccupati e, anzi, se la stanno ridendo di gusto, citandole apertamente sui social network, quasi se le aspettassero.

Running With Scissors: "Sono arrivate le recensioni! Sculacciateci... sculacciateci più forte!!!"

Come potete vedere, IGN.com ha dato 2/10 al gioco, mentre Gamespot è scesa fino a 1/10. A non essere piaciuti sono soprattutto i toni, simili a quelli del secondo episodio. Comunque anche le altre testate che lo hanno recensito non hanno gradito il gioco, come potete vedere nella tabella sottostante che ne riporta alcuni:

Hardcore Gamer - 3 / 5

Shacknews - 4 / 10

COGconnected - 40 / 100

IGN - 2 / 10

GameSpot - 1 / 10

Anche la nostra recensione è stata molto critica verso Postal 4: No Regerts.

Detto questo, è giusto sottolineare come le recensioni degli utenti siano di tutt'altro tono. Su Steam il gioco ha l'85% di valutazioni positive, segno che l'umorismo adolescenziale anni '90, fatto di bagni sporchi, di urina e di massacri gratuiti, nonché di uomini testicoli e di gatti razzi, fa ancora presa sul pubblico.