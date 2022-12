Cyberpunk 2077: un artista aveva immaginato Idris Elba nel gioco già due anni fa

Cyberpunk 2077 riceverà un'espansione nota come Phantom Liberty nel 2023 e tra i vari contenuti inclusi vi è anche la presenza di un personaggio realizzato a partire dalle fattezze di Idris Elba, famoso e amato attore. Un artista, però, aveva già "previsto" questa possibilità e due anni fa aveva creato un artwork, che potete vedere poco sotto, dedicato a un personaggio da lui inventato basato su Idris Elba.

Come potete vedere poco sotto, l'artista Kosa ha pubblicato un'immagine su ArtStation, poi rimbalzata su Reddit e ricomparsa recentemente in concomitanza con l'annuncio.

Ovviamente l'artista non è un viaggiatore del tempo e non è nemmeno in grado di prevedere il futuro (speriamo non sia necessario precisarlo). Si tratta di una coincidenza e probabilmente Idris Elba non è l'unico attore famoso che è stato ricreato in versione Cyberpunk 2077 da qualche artista. Si tratta in ogni caso di una simpatica curiosità.

Qui sotto potete anche vedere il trailer presentato ai The Game Awards 2022 dove vediamo il "vero" Idris Elba in Cyberpunk 2077, così come è stato immaginato dagli artisti di CD Projekt RED. Cosa ne pensate? Quale delle due versioni vi piace maggiormente?

È anche possibile che qualche modder realizzi una versione alternativa del personaggio di Idris Elba in Phantom Liberty una volta che l'espansione di Cyberpunk 2077 sarà disponibile, basandosi proprio sull'artwork di Kosa.

Vi ricordiamo che il multiplayer di Cyberpunk 2077 è stato messo da parte e CD Projekt RED ha spiegato il motivo.