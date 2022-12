High on Life: precaricamento disponibile, ecco quanto occupa

Disponibile il precaricamento di High On Life per Xbox Series X e S e PC. Per installarlo dovete disporre di 46 GB di spazio libero sul vostro dispositivo di immagazzinamento dati, SSD o hard disk che sia.

Come saprete, precaricare un gioco serve per poterci giocare non appena sarà sbloccato, in questo caso il 13 dicembre 2022. Nel caso di High On Life potete optare per l'acquisto o giocarci tramite Game Pass, l'abbonamento di Xbox che dà accesso a centinaia di giochi.

High On Life è uno sparatutto scritto da Justin Roiland, uno degli autori della serie animata Rick and Morty. Potrebbe essere una delle grandi sorprese di questo 2023, nonostante il marketing molto timido degli ultimi mesi.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Hai appena finito il liceo e sei senza lavoro e ambizioni. Non hai prospettive concrete finché un cartello alieno che vuole usare il genere umano come droga invade la Terra. Ora tu e una squadra di pistole parlanti carismatiche dovete vestire i panni di eroi e diventare i più letali cacciatori intergalattici di taglie che il cosmo abbia mai visto.

Viaggia in una varietà di biomi e luoghi in tutto il cosmo, affronta il malvagio Garmantuous e la sua banda di scagnozzi, raccogli bottini, incontra personaggi unici e altro ancora in questa nuova avventura comica di Justin Roiland!

Salva e fai squadra con pistole parlanti carismatiche per diventare il più letale cacciatore intergalattico di taglie che il cosmo abbia mai visto.

Naviga in mondi dinamici e mutevoli che vanno da una giungla paradisiaca a una città costruita all'interno di un asteroide, il centro del cosmo.

Usa a tuo vantaggio le abilità uniche di ogni pistola per affrontare una varietà di criminali mentre dai la caccia al malvagio Garmantuous e alla sua banda di scagnozzi alieni.

Completa sfide di caccia, incontra personaggi strani, simpatici e divertenti, colleziona un'ampia gamma di tecnologie aliene altro ancora!