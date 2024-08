High On Life potrebbe presto diventare una serie TV, prodotta e interpretata da J.B. Smoove

JB Smoove (Curb Your Enthusiasm) produrrà una serie animata basata sul videogioco High On Life , con la sua casa di produzione Alternate Side Productions. In realtà ancora non è certo, visto che le contrattazioni sono ancora in corso, ma si trovano in uno stato decisamente avanzato. Quindi non abbiamo ancora la conferma che il progetto si farà, ma le probabilità che vada in porto sono considerate ottime, tanto che ci sono già delle dichiarazioni ufficiali dei coinvolti, Smoove compreso, che ne parlano apertamente e in modo entusiasta.

Quasi certo

Se non lo ricordate, High On Life è uno sparatutto in prima persona del 2022 dai toni fortemente comici, ambientato in un mondo fantascientifico pieno di pistole parlanti e situazioni assurde. Del resto l'intera trama gira intorno alla scoperta fatta da degli alieni sugli esseri umani: sono la droga più potente del cosmo. Smoove è uno dei doppiatori principali del videogioco, che ha avuto anche le voci di Jack Black, Susan Sarandon e Thomas Middleditch.

Un ritratto di Smoove

Attualmente dello sviluppo della serie si stanno occupando Alternate, Squanch Games (lo studio di sviluppo del gioco) e Striker Entertainment. Alternate Side Productions sarà produttore esecutivo insieme a Russell Binder e Mandy Bardisbanian di Striker Entertainment, nonché a Squanch Games, che ha prestato Alec Robbins, il narrative director, alla produzione.

Smoove è un attore e uno scrittore, conosciuto soprattutto per aver interpretato Leon Black in Curb Your Enthusiasm, ma ha anche scritto per SNL, prestato la sua voce a Ice Age 4 e The Smurfs 2 ed è apparso in Everybody Hates Chris e Real Husbands of Hollywood. Ha lanciato la società Alternate con Rick Dorfman e Miles Grose.