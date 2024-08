Il Sekirolike Nine Sols potrebbe arrivare presto anche su console

Nine Sols potrebbe presto arrivare su console , ossia su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch , come emerso dall'ente di classificazione dei videogiochi di Taiwan. Per chi non lo conoscesse si tratta di quello che potremmo definire un Sekiro-like , per via del sistema di combattimento, ma qui completamente 2D.

Come Sekiro, ma in 2D

Sviluppato da RedCandleGames, gli stessi di Devotion e Detention, pare aver venduto bene su Steam, dove il 95% delle quasi 8.500 recensioni degli utenti sono positive, per un giudizio complessivo estremamente positivo. Inoltre su Metacritic ha una media voto di 83 / 100, decisamente elevata.

Parliamo di gioco ispirato a Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware perché gli sviluppatori stessi non hanno mai nascosto la loro principale fonte d'ispirazione (viene indicata anche nella descrizione ufficiale). Attualmente è giocabile solo su PC, ma presto le cose potrebbe cambiare, come abbiamo visto.

Purtroppo i dettagli sono tutti qui, ossia non si sa esattamente quando Nine Sols arriverà su console, poiché gli sviluppatori non hanno fatto alcun annuncio ufficiale. Del resto gli enti di classificazione possono essere considerati delle fonti affidabilissime, visto il loro ruolo. Quindi possiamo aspettare con fiducia le nuove versioni nei prossimi mesi.

La storia di Nine Sols segue le vicende di Yi nella sua ricerca di vendetta contro i 9 Sols, i formidabili governanti di un regno abbandonato. Perché è così desideroso di sterminarli? Per scoprirlo non resta che giocare e affrontare questo mondo "Taopunk", che unisce elementi cyberpunk al taoismo e alla mitologia orientale. Quali misteri si nascondono dietro al comportamento della misteriosa razza aliena che controlla tutto e tutti?