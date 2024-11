Nine Sols è disponibile da oggi su console e anche su Game Pass, come ricorda il trailer di lancio

Dopo il lancio su PC, Nine Sols è disponibile da oggi anche su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, come ci ricorda il trailer di lancio per queste versioni pubblicato oggi dal team Red Candle Games, con il titolo che può essere anche scaricato direttamente dal catalogo di Game Pass.

Il gioco è un particolare action platform a scorrimento in 2D che presenta combattimenti piuttosto tecnici e impegnativi, tanto da prendere Sekiro: Shadows Die Twice come fonte d'ispirazione principale, a detta degli stessi autori.

Come vediamo nel trailer di lancio, Nine Sols è caratterizzato da una particolare grafica disegnata a mano che riprende un po' lo stile tipico dei giochi precedenti di Red Candle Games, sebbene se ne discosti fortemente come atmosfere e struttura di gioco.