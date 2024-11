L'eShop di Nintendo Switch e altri servizi online chiuderanno i battenti in Cina nel 2026

Entrando più nello specifico, a partire dal 31 marzo 2026 l'eShop cinese smetterà di vendere giochi e applicazioni di qualsiasi genere. Di conseguenza, dopo questa data tutti sarà impossibile acquistare nuovi giochi. Dal 15 maggio 2026, invece, non sarà più possibile scaricare i giochi e DLC già acquistati in precedenza o riscattare codici promozionali.

Nintendo ha comunicato che chiuderà l' eShop di Nintendo Switch in Cina e altri servizi online collegati durante il corso del 2026 . È bene precisare, che parliamo di una versione specifica dello store per i modelli cinesi della console , che presenta una line-up di giochi ridotta e altre limitazioni, tra cui l'obbligo di connettersi ai server locali. Coloro che invece hanno acquistato la console tramite importazione dovrebbero comunque riuscire lo stesso ad accedere all'eShop internazionale.

I giocatori cinesi riceveranno 4 giochi gratis

La versione per la Cina di Nintendo Switch viene venduta grazie a una partnership stretta da Nintendo e Tencent, che si occupa della distribuzione della console e l'infrastruttura online. È stata lanciata nel 2020 ma con un solo gioco disponibile, ovvero Super Smash Bros. Ultimate. Nel tempo un numero maggiore di titoli è stato localizzato per il mercato cinese per quanto in ogni caso parliamo di una line-up limitata.

Le console della famiglia Nintendo Switch

Da domani, 27 novembre, fino al 31 marzo 2026, i giocatori in possesso di un Nintendo Switch cinese e anno un account WeChat attivo potranno riscattare gratuitamente 4 giochi a scelta tra: