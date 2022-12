Cyberpunk 2077: il multiplayer è stato messo da parte, CD Projekt RED spiega il motivo

CD Projekt RED aveva previsto lo sviluppo di un gioco multigiocatore ambientato nel mondo di Cyberpunk 2077, ma alla fine tale progetto non è giunto ad alcuna conclusione. Ora, il team spiega perché è stata presa tale decisione, affermando che saranno aggiunte attività multigiocatore nei franchise di Cyberpunk e The Witcher in modo graduale.

Philipp Weber, senior quest designer e coordinatore di Cyberpunk 2077, che è anche il direttore narrativo del prossimo gioco di Witcher, ha fornito ulteriori dettagli a Eurogamer sul motivo per cui il multiplayer non è mai stato realizzato. "Avevamo davvero bisogno di esaminare quali fossero le priorità di Cyberpunk [dopo il lancio]. La priorità era che l'esperienza principale fosse giocabile in uno stato davvero buono."

"Ed essenzialmente, il cambio di priorità significava che altri progetti di ricerca e sviluppo dovevano essere abbandonati. Con Cyberpunk volevamo fare molte cose allo stesso tempo e dovevamo concentrarci e dire: "Ok, qual è la parte importante? Sì, faremo quella parte davvero bene"."

Cyberpunk 2077 può diventare alquanto caotico

In poche parole, il team si è reso conto che non poteva in alcun modo gestire lo sviluppo di una modalità multigiocatore per Cyberpunk 2077 e che era molto meglio dedicarsi al gioco single player.

Parlando di quanto CD Projekt RED sta realizzando in questo momento, sappiamo che il DLC gratuito di The Witcher 3 non ha ancora una data di uscita in versione Switch.