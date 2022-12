Xbox Game Pass: rinviato l'ingresso di Hot Wheels Unleashed GOTY Edition

Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition non arriverà nel catalogo di Xbox Game Pass il 15 dicembre 2022 come annunciato in precedenza. Il debutto nel servizio Microsoft è stato infatti rinviato a data da definirsi.

La conferma arriva da Microsoft, che ha aggiornato il post ufficiale della line-up dei giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nella prima metà di dicembre 2022.

"Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition non arriverà più il 15 dicembre 2022 come annunciato in precedenza. Vi aggiorneremo con una nuova data quando avremo maggiori informazioni da condividere.", recita l'aggiornamento di Microsoft.

Non sono stati condivisi i motivi dietro a questo rinvio né una nuova data lancio su Game Pass del gioco, che a questo punto potrebbe slittare alla seconda metà del mese oppure direttamente a inizio 2023.

Hot Wheels Unleashed

Tolto Hot Wheels Unleashed, in totale saranno "solo" 10 i giochi che arriveranno su PC e Xbox Game Pass nella prima metà di dicembre 2022, tra cui High on Life, Hello Neighbor 2 e LEGO Star Wars: la Saga degli Skywalker. Inoltre vi ricordiamo i titoli che lasceranno il servizio il 15 dicembre, tra cui Dragon Quest 11.