Xbox Game Pass: 11 giochi lasceranno il catalogo il 15 dicembre 2022

In contemporanea con le novità in arrivo nella prima metà del mese su PC e Xbox Game Pass, oggi Microsoft ha annunciato anche i giochi che lasceranno il catalogo il 15 dicembre 2022. In totale sono 11 e includono anche Dragon Quest 11: Echi di un'Era Perduta.

Di seguito abbiamo elencato i giochi che non saranno più disponibili per gli abbonati a Game Pass per PC e console a metà mese:

Aliens: Fireteam Elite - Cloud, Console e PC

Breathedge - Cloud, Console e PC

Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta - Cloud, Console e PC

Firewatch - Cloud, Console e PC

Lake - Cloud, Console e PC

One Piece: Pirate Warriors 4 - Cloud, Console e PC

Neoverse - Cloud e Console

Race with Ryan - Cloud, Console e PC

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth - Cloud, Console e PC

Rory McIlroy PGA Tour - Console con EA Play

Transformers: Battlegrounds - Cloud, Console e PC

Dragon Quest 11

Se ancora non l'avete letto, ecco l'elenco completo dei giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nella prima metà di dicembre 2022, tra cui anche LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Vi ricordiamo che come al solito tutti i giochi elencati qui sopra saranno scontati del 20% sul loro prezzo base nei giorni antecedenti la rimozione da Xbox Game Pass. Un'opzione come sempre molto gradita nel caso un giocatore sia intenzionato a continuare a usufruire di un titolo anche dopo che questo è uscito dal catalogo del servizio.

In ogni caso se siete interessati a giocare uno o più dei titoli menzionati qua sopra usufruendo del Game Pass vi suggeriamo di affrettarvi, dato che, vi ricordiamo nuovamente, usciranno dal servizio il 15 dicembre 2022. In particolare è un vero peccato avere solo due settimane di preavviso per un titolo come Dragon Quest 11 dato che per arrivare ai titoli di coda servono decine se non centinaia di ore di gioco.