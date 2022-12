Like a Dragon: Ishin! Nuovo trailer ufficiale sui combattimenti per il gioco Sega

Sega e RGG Studio hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di Like a Dragon: Ishin! che mostra soprattutto il sistema di combattimento dell'action-adventure che deriva dalla tradizione della serie Yakuza proponendo un remake di Yakuza: Ishin!

Il video si concentra sugli scontri e mostra il variegato arsenale e i nuovi stili di combattimento disponibili nel gioco.

Lo spadaccino Sakamoto Ryoma può sconfiggere i nemici affidandosi alla sua spada da samurai e alla sua fidata pistola, servendosi di svariati stili di combattimento tra cui Scontro a fuoco, Danza folle, Lotta libera e molto altro.

Like a Dragon: Ishin! Ha la data d'uscita fissata per il 21 febbraio 2023 su Xbox, PlayStation, Steam e Windows. I giocatori possono prenotarne le versioni digitali e ricevere l'accesso anticipato al gioco già il 17 febbraio 2023, oltre a garantirsi tre armi aggiuntive:

Kijinmaru Kunishige, una spada scura dall'elsa bianca

Lucentezza sanguinante, una spada intrisa di sangue

Cannone delle Navi nere, un cannone recuperato dai vascelli occidentali

La Digital Deluxe Edition, disponibile per il preacquisto, include svariati oggetti DLC per supportare i giocatori durante le partite:

Set "Capitano della Shinsengumi"

Kit "Supporto per la crescita di Ryoma"

Kit "Materiali per il potenziamento della spada"

Kit "Materiali per il potenziamento della pistola"

Kit "Espansione armamenti della Terza Compagnia"

Aspetto "Il Drago di Dojima"

Like a Dragon: Ishin! Porta finalmente in occidente il capitolo mancante della serie di Ryu Ga Gotoku Studio, finora limitato al solo mercato giapponese. Si tratta di un gioco particolare perché abbandona la classica ambientazione urbana contemporanea per spostarsi nel Giappone feudale, mettendo in scena un'epopea di samurai.

Nella Kyo del 1860, la solenne lotta per la giustizia di un samurai è destinata a cambiare per sempre il corso della storia del Giappone. Sguaina la spada e partecipa alla rivoluzione in quest'avventura storica.

Like a Dragon: Ishin! si espande rispetto al suo predecessore del 2014, pubblicato esclusivamente in Giappone, con il supporto alla localizzazione, contenuti inediti e, grazie all'Unreal Engine 4, una grafica rimasterizzata e funzionalità avanzate per le piattaforme moderne. A tale proposito, il mese scorso abbiamo visto un video gameplay sulla Night Mode e scontri con boss.