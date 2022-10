Like a Dragon: Ishin!, un video gameplay mostra la Night Mode e scontri con boss

Il canale YouTube di IGN USA ha pubblicato un nuovo video gameplay di Like a Dragon: Ishin!. Il filmato, della durata di circa un quarto d'ora, mostra una sessione della Night Mode, una modalità opzionale pensata per i giocatori in cerca di un'avventura molto movimentata.

Come possiamo vedere nel filmato infatti attivando questa modalità i giocatori dovranno affrontare, stando a quanto riportato da IGN, un numero maggiore di nemici e scontri con i boss. Nel filmato dunque possiamo vedere il protagonista Sakamoto Ryoma esibirsi nei quattro stili di combattimento del gioco e sfruttare le carte abilità.

Queste raffigurano i personaggi più iconici della serie Yakuza, come ad esempio Ichiban Kasuga, il protagonista di Like a Dragon, e attivano delle abilità speciali, come buff offensivi e cure, che fanno sicuramente comodo durante gli scontri.

Like a Dragon: Ishin! Sarà disponibile dal 21 febbraio 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Di recente gli sviluppatori del Ryu ga Gotoku Studio hanno spiegato per quale motivo è stato realizzato un remake di Ishin invece di Kenzan.