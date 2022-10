Batora: Lost Haven disponibile da oggi su PC, PS5, Xbox Series X e S, Xbox One e PS4

L'editore Team17 e lo studio di sviluppo italiano Stormind Games hanno annunciato che il gioco di ruolo d'azione Batora: Lost Haven è disponibile da oggi per PC, PS5, Xbox Series X e S, Xbox One e PS4.

"Batora: Lost Haven combina caratteristiche hack 'n' slash e twin-stick shooting, puzzle intricati, e una narrativa multibranching con finali multipli, seguendo le avventure di Avril, l'ultima risorsa dell'umanità dopo la distruzione della Terra a seguito di un misterioso cataclisma. Nel corso del suo viaggio interplanetario, Avril sfrutterà i poteri che le sono stati donati da Sole e Luna, due entità mistiche che proteggono il pianeta, nel disperato tentativo di bloccarne la distruzione e di recuperare il suo rifugio perduto." Recita il comunicato stampa con l'annuncio, che ci ricorda anche la pubblicazione di un trailer di lancio:

Batora: Lost Haven è acquistabile su PlayStation Store, Microsoft Store e Steam a 24,99€. Per il periodo di lancio sarà in offerta con uno sconto del 20%.

Leggiamo quali sono le sue caratteristiche principali:

● Avventura interplanetaria ricca di azione: Intraprendi un fantastico viaggio di esplorazione di mondi alieni, dove incontrerai una varietà di creature uniche e svelerai i segreti della galassia

● Meccanica unica di polarity switch: Sfrutta i poteri duali di Sole e Luna per superare gratificanti challenge ambientali e sconfiggere avversari mortali

● Storia ramificata con finali multipli: Le tue scelte decideranno il destino dell'universo e dei suoi abitanti. Valuta le tue azioni con attenzione e forgia il tuo percorso in questo epico racconto interplanetario scritto dalla vincitrice di un Writers Guild Award

● Combat system multilivello fast paced: Sfrutta i poteri della tua mente e del tuo corpo nelle tue frenetiche battaglie contro creature fantastiche e nemici di altri mondi...

● Puzzle intricati: Metti alla prova il tuo corpo e la tua mente per risolvere enigmi cosmici!

● Visual Retro Sci-Fi: Esplora paesaggi alieni mozzafiato e tutti diversi, con grafica hand-painted ispirata all'arte Sci-Fi degli anni '50.