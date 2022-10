Hell is Others disponibile da oggi

Hell Is Others è finalmente disponibile su Steam. Si tratta di un survival horror PVPVE top-down shooter in pixel art di pregevole fattura, sviluppato completamente in Italia. "Fuori dalla sicurezza del tuo appartamento si trova uno scenario noir infernale. Century City è una città immersa in una notte perenne tra realtà e follia. Esplora, caccia e saccheggia in un luogo dove il sangue è letteralmente una moneta." Recita la descrizione ufficiale.

Hell is Others è in offerta lancio a 13,04€ invece di 14,99€, ossia con uno sconto del 13%. Come già detto, lo trovate su Steam.

Yonder ha anche annunciato la disponibilità del bundle "Good Neighbor Edition", che include il gioco base più alcuni oggetti esclusivi per l'appartamento del protagonista, nonché una versione stampabile del diario dello stesso, la colonna sonora e altro ancora.

Yonder ne ha anche approfittato per ringraziare la comunità, che ha fornito un grande supporto al gioco, ricordando quali sono i contenuti pianificati per il futuro: miglioramenti delle performance e degli equilibri di gioco; nuovi mostri; nuovi mobili e oggetti decorativi; nuovi oggetti e apparecchi lanciabili; eventi in gioco e molto altro.

Infine, se vi interessa potete unirvi alla comunità Discord del gioco, dove troverete altri appassionati con cui discutere e giocare.

