Vampire Survivors: lanciata la versione 1.0, anche su PC Game Pass

Poncle ha lanciato la versione 1.0 di Vampire Survivors su Steam e su PC Game Pass, arrivando al culmine di questo strano progetto, cresciuto in ambizioni grazie al successo ottenuto. Di fatto la versione 1.0 comprende già più contenuti di quelli pianificati inizialmente, con altri pianificati per il futuro.

Vediamo il trailer di lancio della versione 1.0 di Vampire Survivors:

La patch di aggiornamento del gioco aggiunge i contenuti finali, che comprendono: 3 obiettivi per sistemare degli oggetti sbloccabili già esistenti; quattro nuovi obiettivi; un nuovo stage evento; una nuova arma; delle nuove skin per Pugnala, Giovanna, Poppea, Concetta e Mask of the Red Death; alcuni cambiamenti alla colonna sonora; undici nuove lingue, tra le quali l'italiano; l'integrazione con Twitch e due modalità, quella Inverse, in cui gli stage sono ribaltati, e quella Endless, in cui allo scadere del tempo non arriva la Morte.

Molti gli aggiustamenti e le modifiche all'interfaccia utente e ad alcuni elementi del gioco. Insomma, si tratta di un aggiornamento imperdibile per i fan di questo splendido titolo, che costa solo 4,99€ (3,99€ in offerta lancio).