Marvel's Midnight Suns, un trailer con Deadpool, che chiede di essere aggiunto nel gioco

"Dove diavolo è Deadpool?!", questo il titolo del nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia, dove il folle eroe della casa delle idee chiede ai giocatori di supportare il suo ingresso nel cast del gioco usando l'hashtag #DeadpoolSuns. Che dite, lo accontentiamo?

Deadpool, aka Wade Winston Wilson, è un eroe-antieroe noto per la sua parlantina, l'humor, i doppisensi, i numerosi riferimenti alla cultura pop e il vizio di sfondare la quarta parete per parlare ai suoi spettatori. Senza dubbio sarebbe un'aggiunta interessante al cast di Marvel's Midnight Suns, nonché gradita da moltissimi fan del Mercenario Chiacchierone.

Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a partire dal 2 dicembre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in un secondo momento anche per Nintendo Switch.

Di recente sono stati svelati gli abbordabili requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC ed è stato presentato un gameplay trailer con protagonista Nico.