Bloodborne: Sony ha pubblicato un tweet sul gioco, scatenando i fan

Sony ha pubblicato un tweet dedicato nientemeno a Bloodborne, uno dei capolavori di FromSoftware, nonché una delle esclusive di PS4 più ricordate dai fan. Naturalmente molti si sono scatenati facendo molte ipotesi su cosa possa significare.

[Aggiornamento]

Sony ha rimosso il tweet, ma qualcuno lo ha salvato sotto forma di immagine:

Il tweet cancellato

Come potete vedere, il tweet in sé è povero di dettagli (in tutti i sensi). Più che altro sembra un quiz relativo alla copertina del gioco, di cui viene mostrato un dettaglio. Naturalmente è stato riconosciuto subito (anche perché è davvero chiaro), aprendo molte questioni: perché fare un quiz sulla copertina di Bloodborne? Perché a farlo è stato l'account ufficiale di Sony e non quello di PlayStation?

L'artwork da cui è tratto il dettaglio

Da questi misteri sono derivate tantissime speculazioni. Le più battute sono in realtà le solite, ossia quelle che accompagnano ogni accenno a Bloodborne da qualche tempo a questa parte. Riportiamone alcune: arrivo della patch di aggiornamento per PS5, che porti il gioco a girare a 60fps; imminente annuncio di un'edizione rimasterizzata o di un remake, magari di Bluepoint (gli stessi del remake di Demon's Souls per PS5); arrivo del gioco su PC; imminente annuncio del seguito.

Naturalmente nessuna di queste ipotesi è stata confermata, quindi prendetele per ciò che sono, ossia del semplice chiacchiericcio da internet. Certo, qualcosa sotto deve esserci, a meno che l'account ufficiale di Sony non abbia deciso di trollare tutti...