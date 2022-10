Xbox Series S frena Xbox Series X e PS5? Giornalista dice di no, ma sviluppatore lo bacchetta

Interessante discussione quella tra il giornalista videoludico Jeff Gerstman e lo sviluppatore di Boss Studios Ian Maclure sulla questione Xbox Series S: la console economica di Microsoft sta frenando la generazione Xbox Series X e PS5?

La discussione è nata da un tweet, ora cancellato, in cui Gerstmann affermava: "Secondo me la tesi secondo cui Series S sta frenando la next-gen è completamente sbagliata. La maggior parte di questi giochi escono anche su PC dove devono coprire una grande varietà di configurazioni. Ad esempio andate a dare uno guardo al sondaggio hardware di Steam ogni tanto. Molta roba vecchia ha delle percentuali significative."

La discussione cancellata

Il resto della discussione cancellata

Quella di Gerstmann sull'argomento è un po' la visione dell'uomo della strada, che parte da dati empirici che in realtà non dimostrano nulla. Per questo Maclure lo ha in un certo senso bacchettato, dandogli una risposta molto precisa: "Ti potrà sembrare sbagliata, ma la ragione per cui la senti spesso è perché nell'ultimo anno MOLTI sviluppatori hanno preso parte a delle riunioni con Microsoft chiedendo di togliere il requisito della pubblicazione forzata su Xbox Series S.

Tanti studi hanno passato dei cicli di sviluppo molto duri in cui Series S si è rivelata un collo di bottiglia per la produzione, e ora che i giochi vengono sviluppati con in testa la nuove console, i team non vogliono che questa situazione si ripeta."

Chi ha ragione? Probabilmente lo sviluppatore, visto che è uno di quelli che lavora direttamente sui devkit della console e ha sicuramente contatti con molti suoi colleghi, quindi è più informato sulla questione rispetto al giornalista, che non sappiamo quanto sia addentro alle pratiche specifiche dello sviluppo dei videogiochi. A dimostrarlo c'è anche il fatto che Gerstmann ha rimosso il tweet, segno che potrebbe aver cambiato idea, dopo aver parlato con Maclure.