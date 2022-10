Marvel's Midnight Suns: requisiti di sistema per PC svelati, sono abbordabili

2K e Firaxis hanno aggiornato la pagina Steam di Marvel's Midnight Suns, svelando i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC dello strategico con protagonisti gli eroi della casa delle idee, che abbiamo riportato di seguito: Minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD Ryzen 3-2200G / Intel Core i5-4430

: AMD Ryzen 3-2200G / Intel Core i5-4430 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : AMD RX 470 / GeForce GTX 960 - 4GB

: AMD RX 470 / GeForce GTX 960 - 4GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio d'archiviazione: 60 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD Ryzen 5-2600X / Intel Core i7-6700

: AMD Ryzen 5-2600X / Intel Core i7-6700 Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda video : AMD RX 5700 / GeForce GTX 1070

: AMD RX 5700 / GeForce GTX 1070 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio d'archiviazione: 60 GB di spazio disponibile

Marvel's Midnight Suns, Blade

Come possiamo vedere i requisiti di sistema minimi sono davvero molto accessibili, dato che richiedono CPU e GPU ormai sul mercato da molti anni. Allo stesso modo anche quelli raccomandati non sono particolarmente esosi e dunque alla portata di molti giocatori PC.

Vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, mentre la versione Nintendo Switch verrà pubblicata in un secondo momento. Giusto oggi il team di sviluppo ha svelato che il gioco avrà una campagna della durata di circa 80 ore.