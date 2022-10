Marvel's Midnight Suns, la durata del gioco sarà di circa 80 ore

La durata della campagna di Marvel's Midnight Suns sarà di circa 80 ore, per un totale di oltre quarantacinque missioni: lo ha rivelato il team di sviluppo del gioco nel corso dell'ultimo livestream, che trovate in calce.

In uscita il 2 dicembre su PC e console, Marvel's Midnight Suns offrirà un'esperienza strategica di grande spessore, realizzata non a caso da uno studio esperto come Firaxis, già autore della serie XCOM.

Nel corso del livestream il franchise producer Garth DeAngelis ha parlato di come l'intenzione del team fosse quella di realizzare un tie-in Marvel diverso da tutti gli altri, traendo spunto dalla grande passione che gli autori nutrono nei confronti di questi personaggi e di queste storie.

Marvel's Midnight Suns potrà contare su di un roster enorme, composto solo in parte dagli effettivi componenti dei Midnight Sons: Firaxis ha pensato fosse il caso di attingere all'intero catalogo dell'editore, trovando gli espedienti narrativi necessari per coinvolgere anche eroi che solitamente non hanno a che fare con questo genere di situazioni.