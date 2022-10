Nvidia DLSS 3 anche su RTX 20? Qualcuno ha sbloccato il Frame Generation su una RTX 2070

Il DLSS 3 di Nvidia sembra davvero essere il futuro della grafica su PC, ma al momento la tecnologia dovrebbe essere limitata alla nuova serie di GPU Nvidia RTX 40, eppure sembra che qualcuno sia riuscito a sbloccare la funzionalità Frame Generation anche su una RTX 2070, dimostrando che si tratta di una sorta di limitazione artificiosa.

L'utente Reddit JusDax, in particolare, sostiene che il Frame Generation DLSS, ovvero la generazione di frame aggiuntivi con il supporto dell'intelligenza artificiale in grado di incrementare notevolmente il frame rate, non sembra avere limitazioni in termini di hardware. La funzionalità in questione, sostiene l'utente, è stata infatti utilizzata in Cyberpunk 2077 su una RTX 2070, correttamente funzionante.

Il bypass del blocco sarebbe stato effettuato aggiungendo un file di configurazione per rimuovere l'overhead della VRAM nel gioco. In questo modo sarebbe stato in grado di far andare Cyberpunk 2077 senza HDR e con DLSS posizionato sulla modalità bilanciata, oltre a Frame Generation attivo nel presente "Ultra" per il ray tracing.

Questo causa alcune instabilità nel gioco con cali di frame-rate, ma sarebbe comunque possibile ottenere circa 80 frame al secondo con una "vecchia" RTX 2070 con il Frame Generation, aumentando di molto il risultato di 35-40 fps che si otterrebbero senza questa opzione attiva. Difficile avere conferme sulla veridicità della questione, ma potete ottenere maggiori informazioni leggendo il thread su Reddit a questo indirizzo.

Per conoscere meglio il DLSS 3, vi rimandiamo al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su funzioni e compatibilità della tecnologia Nvidia in questione.