Serie TV più costose di sempre, la classifica vede Il Signore degli Anelli in testa

Quali sono le serie TV più costose di sempre? La classifica stilata da Stacker.com vede in testa Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che per singolo episodio richiede in media ben 58 milioni di dollari.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (Amazon) - 58 milioni Stranger Things stagione 4 (Netflix) - 30 milioni Hawkeye (Disney) - 25 milioni The Falcon and the Winter Soldier (Disney) - 25 milioni WandaVision (Disney) - 25 milioni The Pacific (HBO) - 20 milioni House of the Dragon (HBO) - 20 milioni Il Trono di Spade stagione 8 (HBO) - 15 milioni The Sandman (Netflix) - 15 milioni "See" (Apple) - 15 milioni

Capace di stabilire un record di visualizzazioni su Prime Video, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sembra appartenere a una categoria tutta sua, stando ai mostruosi costi produttivi sostenuti da Amazon per la realizzazione dello show.

Laddove le serie di Disney+ sono tutte caratterizzate da un budget simile, pari nello specifico a 25 milioni di dollari per episodio, pare che la quarta stagione di Stranger Things, la seconda serie Netflix più vista di sempre, rappresenti invece un'eccezione alla regola.

È strano vedere l'ultima stagione de Il Trono di Spade fra gli ultimi posti della classifica, ma è ormai evidente che lo scenario è cambiato nel corso degli ultimi anni e i progetti sono diventati ancora più ambiziosi.