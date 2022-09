Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, record di visualizzazioni per Amazon Prime

Sembra proprio che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sia stato un successo, visto che ha stabilito il nuovo record di visualizzazioni per Amazon Prime Video, con oltre 25 milioni di spettatori dei primi due episodi appena usciti sul servizio video in streaming.

I 25 milioni di visualizzazioni si sono registrate nel primo giorno di distribuzione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, stabilendo così un record assoluto per quanto riguarda il servizio su abbonamento di Amazon. È ancora presto per fare valutazioni economiche, ma sembra un ottimo inizio per quella che ha rappresentato una delle produzioni più costose in assoluto per Amazon Prime Video e per i servizio di video streaming in generale.

Dal 2 settembre sono disponibili i primi due episodi su Amazon Prime Video e la risposta è stata un po' contrastante tra una ricezione tutto sommato positiva da parte della critica e diverse critiche che sono invece arrivate soprattutto dal pubblico, in particolare per quanto riguarda gli appassionati dell'originale.

In ogni caso, dal punto di vista degli ascolti la serie sembra essere già un successo, con oltre 25 milioni di utenti che si sono "sintonizzati" sui primi due episodi nel primo giorno di lancio de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Ambientata prima degli eventi descritti ne Lo Hobbit, la nuova serie TV riprende l'universo creato da J.R.R. Tolkien raccontando una storia originale ma che cerca di essere fedele ai materiali di riferimento.

Potete conoscere meglio la produzione in questione leggendo la nostra recensione dei primi 2 episodi pubblicata su queste pagine.