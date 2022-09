Halo Infinite: la cooperativa locale è attivabile con un glitch, anche se è stata cancellata

343 Industries ha da poco annunciato che la cooperativa locale di Halo Infinite è stata cancellata. Alcuni giocatori, però, hanno scoperto che è comunque possibile attivarla grazie a un glitch. Il "trucco" funziona solo su Xbox Series X|S e richiede un amico online che possieda Halo Infinite.

Il tutto è stato scoperto dall'utente @Zeny_IC di Twitter e l'informazione è stata condivisa dall'account Halo Creation, una community francese che si dedica alle creazioni dei fan su Halo. Al momento della scrittura, il glitch funziona ancora, ma è possibile che venga bloccato da 343 Industries.

Potete vedere i dettagli del funzionamento nel video qui sotto, condiviso tramite Twitter da Halo Creation.

I passaggi per attivare il glitch della campagna cooperativa locale di Halo Infinite sono i seguenti:

Vai nel menù della campagna e carica un salvataggio Avvia la partita Appena "caricamento mappa" appare, vai nella lista amici e unisciti alla partita di un amico che è nel menù di Halo Infinite Lascia il team al quale ti sei appena unito Nella lobby, sotto "server", seleziona "offline" Connettiti con altri controller e profili direttamente su Xbox Avvia la partita

Secondo quanto indicato, questo glitch dovrebbe funziona fino a quattro giocatori: le sequenze cinematografiche funzionano, i nemici appaiono in modo normale ed è possibile giocare ad Halo Infinite. Si tratta però di un metodo non ufficiale, quindi è possibile che vi siano dei problemi di qualche tipo che impediscano di giocare facilmente. Inoltre, tutta la procedura ha una serie di requisiti che potrebbero non essere facilmente incontrati dai giocatori.

In ogni caso, è un metodo interessante che potrebbe permettere ai giocatori di giocare in cooperativa locale ad Halo Infinite anche se 343 Industries non la supporterà ufficialmente. Ricordiamo che la cancellazione della coop locale non è stata l'unica cattiva notizia condivisa da 343I.