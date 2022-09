Perfect Dark, Matt Booty smentisce i problemi: gli sviluppatori stanno lavorando bene

Perfect Dark sta incontrando dei problemi? Matt Booty, capo dei Microsoft Studios, ha smentito la questione durante il suo intervento al PAX West 2022, dicendo anzi che gli sviluppatori stanno lavorando bene.

Lo scorso marzo è emersa la notizia dell'abbandono di altri due sviluppatori e di Crystal Dynamics che avrebbe preso in mano il gioco proprio a causa delle tante defezioni, ma secondo Booty non c'è nulla di cui preoccuparsi e anzi i lavori procedono come da programma.

"The Initiative sta portando avanti una grande collaborazione con Crystal Dynamics ma leggo online che ci sarebbero dei problemi, quando invece è l'opposto", ha detto Booty. "Crystal Dynamics è un team tripla A composto da veterani, è ovvio che vogliamo lavorare con loro."

In effetti le opinioni sull'andamento del progetto sono contrastanti, e se è vero che alcuni parlano di intoppi e problematiche, altri come il giornalista Jez Corden sostengono che Perfect Dark stia venendo davvero bene.

Chi dice la verità? Purtroppo servirà ancora un po' di tempo per scoprirlo, visto che l'attesa esclusiva Xbox non ha ancora un periodo di uscita ufficiale.